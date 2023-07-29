Губернатор Олег Кувшинников посетил областную клиническую больницу

Вологодский губернатор Олег Кувшинников оценил ход ремонтных ремонт областной больницы.

В Вологодской областной клинической больницы запланировано и проведено большое количество ремонтов.

Губернатор Олег Кувшинников посетил учреждение. Вот что он сказал:

- Материально-техническую базу здесь держим на высоком уровне. Не уступаем столичным учреждениям. В этом году завершены ремонты в шести операционных на втором этаже больницы. Обновлены отделения челюстно-лицевой хирургии, травматологии и ортопедии на четвертом этаже. Закуплено необходимое оборудование: аппарат ИВЛ, ядерный МРТ, гамма-камера, переоснастили реанимацию. До конца года в планах отремонтировать ЛОР-отделение, входную группу, холл, вестибюль первого этажа. Квалифицированные кадры плюс современное оборудование равно здоровье вологжан.

Здесь за 2022 год выполнено 13,5 тысяч операций различного профиля.