В зоне СВО погиб житель Вологодской области Юрий Бушковский

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Похоронка пришла в Вологодскую область. Стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции погиб житель Великоустюгского округа Юрий Александрович Бушковский. Об этом на странице в соцсети ВКонтакте сообщил глава округа Александр Кузьмин.

Юрий Бушковский родился в городе Красавино. Военнослужащим стал в 2014 году. Погиб 25 июля от полученных ранений.

«30-летний устюжанин честно и беззаветно исполнял воинский долг, героически сражаясь с неонацистами за мирное и свободное будущее Родины. Юрий Бушковский показал пример безмерного мужества и самоотверженности, до самых последних минут сохранив верность присяге», – сообщил Александр Кузьмин. Он выразил соболезнования родным и близким воина.