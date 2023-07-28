Замгубернатора назвал цифры погибшей живности от птичьего гриппа на Вологодчине

Замгубернатора Вологодской области рассказал о ситуации с птичьим гриппом в Череповецком районе. Там локализовали очаг птичьего гриппа. По словам заместителя губернатора Михаила Глазкова, в радиусе десяти километров от Малечкинской птицефабрики продолжают работать три контрольно- пропускных поста с дезбарьерами.

Отгрузку продукции с фабрики прекратили с 25 июля. О том, что выявлено опасное заболевание сообщили в ветслужбы регионов, куда поставлялась птицеводческая продукция из Череповецкого района. На птицефабрике продолжается утилизация кур.

Михаил Глазков озвучил такие цифры: погибло 97,7 тысячи кур, утилизировано сжиганием в специально отведенном месте на территории предприятия 74,5 тысячи голов. Работа по утилизации не прекращается.

По его словам, представители администрации муниципального образования и ветеринарные специалисты обошли личные подсобные хозяйства в зоне карантина. Выявлено 123 хозяйства с численностью поголовья около 1400 кур. Все они будут изъяты. Идут подготовительные работы.

В ближайшее время будет принято постановление правительства Вологодской области о компенсации ущерба.

Одновременно сотрудники регионального охотдепартамента проводят мониторинг состояния дикой птицы.