В Чагоде местные жители спасали орлана-белохвоста из западни

В Чагодощенском округе крупная птица пострадала от рук браконьеров. Орлан-белохвост застрял в рыболовной сети у реки. 27 июля местные жители поселка Чагода Андрей Соболев и Александр Ворков помогли краснокнижной птице выпутаться.

"Вероятнее всего, орлан хотел посидеть на торчащем из воды дереве,но попал в западню. Подходить к такой хищной птице опасно,даже если у вас благие намерения. Спасатели верно поступили, накинув куртку на птицу. Мощными, но сырыми крыльями орлан смог «доплыть» до безопасного места", - сообщают в Облохотдепартаменте.

Напомним, что сетями в Вологодской области ловить рыбу запрещено.