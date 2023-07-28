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НовостиОбщество28 июля 2023 13:33

В Чагоде местные жители спасали орлана-белохвоста из западни

Краснокнижная птица запуталась в рыболовных сетях
Евдокия САХАРОВА

В Чагодощенском округе крупная птица пострадала от рук браконьеров. Орлан-белохвост застрял в рыболовной сети у реки. 27 июля местные жители поселка Чагода Андрей Соболев и Александр Ворков помогли краснокнижной птице выпутаться.

"Вероятнее всего, орлан хотел посидеть на торчащем из воды дереве,но попал в западню. Подходить к такой хищной птице опасно,даже если у вас благие намерения. Спасатели верно поступили, накинув куртку на птицу. Мощными, но сырыми крыльями орлан смог «доплыть» до безопасного места", - сообщают в Облохотдепартаменте.

Напомним, что сетями в Вологодской области ловить рыбу запрещено.