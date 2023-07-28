В Череповце спасатели вызвали полицию на зооволонтеров, которые хотели спасти котенка

Фото с места событий ВК

В Череповце на зооволонтёров натравили полицию. Об этом сообщило издание 35media, с сылкой на соцсети.

26 июля зооволонтеры пытались спасти котят, которые забрались на дерево около дома №129 на улице Ленина. Один из котят упал на асфальт и его унесла мама-кошка, а вот второй 12 часов качался на высоте четвёртого этажа.

Зооволонтер Наталья Холодная рассказала, что они пытались трясти ветку, чтобы стряхнуть котенка на плед. Молодой человек полез ради этого на дерево, но застрял, не смог спуститься по тонким, скользким после дождя веткам. "Мы стали вызывать помощь по телефону “112”», - рассказала девушка.

На место прибыл автомобиль городской спасательной службы.

«Из машины вышел мужчина в форме, спросил, что произошло. Мы пояснили, что на дереве застрял молодой человек. Честно сказали, что не уедем отсюда, пока не снимем котенка. И тогда спасатель, до этого лишь подсмеивавшийся, стал достаточно грубо с нами разговаривать, он сел в машину, хлопнул дверью и… вызвал полицию. Прибыл наряд полиции. Сотрудники, честно говоря, были в недоумении, не понимая, зачем их вызвали. Мы вели себя спокойно, объяснили им, что спасаем животное. Спасатели написали объяснительную», - также рассказала Холодная.

В итоге спасатели сняли молодого человека с дерева и уехали вместе с полицейскими. К счастью, волонтерам удалось найти автовышку. Владелец согласился приехать и помочь животному во втором часу ночи. Котенка сразу забрал новоиспеченный хозяин. Еще днем для него закупили все необходимое.

«Спасатели неоднократно помогали нам раньше, и мы всегда рассказывали, благодарили их в постах в наших группах в соцсетях. Но вчерашняя ситуация оставила неприятный осадок. Человек был при исполнении, а вел себя, разговаривал с нами, на мой взгляд, непозволительно. Мы сообщили об этом дежурному на телефон “112”», - добавила Наталья Холодная.