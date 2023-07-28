Вологодский облздрав пояснил, почему хотят сократить количество скорых в Великом Устюге

Как мы сообщали, в Великом Устюге хотят сократить количество бригад скорой помощи. С открытым письмом выступили медики: они считают, что этого не следует делать.

Информация была размещена здесь: "В Великом Устюге медики бьют тревогу: количество бригад скорой помощи могут сократить.

У ЦРБ, обслуживающей крупнейший район региона, не хватает денег".

Ситуацию прокомментировали в департаменте здравоохранения.

- В Великоустюгском округе постоянно работает 8 бригад скорой медицинской помощи, из них 5 бригад в городе Великий Устюг. С мая 2023 года администрацией Великоустюгской ЦРБ проводился ежемесячный анализ работы отделения скорой медицинской помощи. На основании снижения нагрузки по количеству вызовов на одну бригаду скорой медицинской помощи в летний период, в том числе в период с 1 по 20 июля 2023 года, средняя нагрузка на выездную бригаду скорой медицинской помощи составила 6 вызовов в смену (смена -24 часа). По сравнению с 1 кварталом 2023 г., средняя нагрузка на одну бригаду СМП снизилась 1,4 раза. В результате снижения нагрузки по количеству вызовов в сутки на одну бригаду СМП, а также в связи с кадровым дефицитом водителей скорой помощи (ввиду отпускного периода) одна бригада скорой медицинской помощи была зарезервирована на срок до 30 сентября 2023. При этом зарезервированная бригада будет привлекаться для медицинской эвакуации пациентов в областные медицинские учреждения, не отвлекая от работы линейные бригады. Ежемесячно таких выездов совершается около двух.

Для работы в Полдарсе выделяется дополнительная бригада, не из числа бригад, работающих на вызовах в городе Великий Устюг. В Котласскую больницу по согласованию с Департаментом здравоохранения Вологодской области госпитализируются пациенты с острым коронарным синдромом для оказания им высокотехнологичной медицинской помощи. За 6 месяцев текущего года в Котласскую ЦРБ транспортировано 12 пациентов. Отметим, что в связи в резервированием бригады ни один медицинский работник отделения скорой помощи Великоустюжской ЦРБ не будет сокращен. Заработная плата также не будет снижена. Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала в отделении скорой помощи составляет 1,8 ставок в летний период. Скорая медицинская помощь жителям Великоустюгского округа будет оказана без снижения скорости и качества. Время доезда бригад скорой помощи внутри города составляет до 20 минут, примерно столько же - в районе, что соответствует нормативу. Добавим, что в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 апреля 2018 г. N 182, расчётное количество выездных бригад скорой медицинской помощи на численность обслуживаемого населения города Великого Устюга и с учетом длины радиуса территории (до 20 километров) обслуживания равняется трём. В настоящее время в работе остается 4 бригады на Великий Устюг. Также функционируют 3 бригады в районе. Они базируются в районных и участковых больницах: на базах Красавинской РБ, Усть-Алексеевской РБ, Кузинской УБ. Таким образом, скорая медицинская помощь населению Великоустюгского района в период с августа по сентябрь будет оказываться семью бригадами скорой медицинской помощи и не отразится на качестве оказания медицинской помощи.