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НовостиОбщество28 июля 2023 13:08

В Вологодской области в сушильной камере пилорамы загорелись доски

Никто не пострадал
Иван Чухнин
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Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодской области вновь горела пилорама. ЧП произошло в деревне Большое-Ивановское, Шекснинского района 27 июля около полудня . В ликвидации огня участвовали 7 человек и 4 единицы техники. Как сообщает пресс-служба региональной МЧС, горели доски внутри сушильной камеры.

Прибывшие на место пожарные оперативно локализовали пожар и не позволили огню перекинутся на здание пилорамы. Вологодским огнеборцам потребовалось около часа на полную ликвидацию возгорания. Площадь пожара составила 10 кв. м. Пострадавших и погибших нет.