Военкомат не заплатил Вологодской областной психиатрической больнице 276 тысяч 858 рублей за обследование призывников

Вологодская областная психиатрическая больница обратилась в арбитражный суд, чтобы получить с военкомата должок: согласно иску, военный комиссариат Вологодской области должен заплатить учреждению 276 тысяч 858 рублей. Врачи работали на освидетельствовании призывников. И, «По мнению больницы, данную сумму комиссариат обязан выплатить в качестве компенсации среднего заработка врачей-психиатров, направленных в командировки для медицинского освидетельствования призывников в период 2016 – 2018 годов. Комиссариат оспаривал сумму иска, полагая, что в период нахождения в командировке врачу полагается выплата суточных в размере 100 рублей. Кроме того, заявил о пропуске срока исковой давности».

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Вологодской области, Арбитражный суд занял сторону военкомата и пояснил, что по закону тот обязан компенсировать медучреждению понесённые расходы. Но больница пропустила срок исковой давности для взыскания долга.