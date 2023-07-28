В Великом Устюге медики бьют тревогу: количество бригад скорой помощи могут сократить

В Великом Устюге могут сократить количество бригад скорой помощи. О том, что последствия такого решения могут стоить жизней, говорят сами медики. «К сожалению, администрация ЦРБ ставит финансовые вопросы выше вопросов ваших жизней и здоровья», - также говорится в обращении. Врачи скорой помощи Великого Устюга бьют тревогу. Об этом сообщает газета «Устюжаночка».

Из-за нехватки средств ЦРБ временно резервирует одну из бригад. «Это означает, что в течение двух месяцев обслуживать вызовы будет не пять, а четыре бригады. При этом пациенты с диагнозом «острый инфаркт миокарда» госпитализируются в Котласскую ЦГБ, а одна из бригад скорой медпомощи в выходные дни отправляется работать в Полдарсу, что ещё усугубляет ситуацию», - указано в обращении врачей. Как считают медики, сокращение количества бригад снизит доступность получения медицинской помощи населению, а также увеличит время ожидания скорой помощи.

Великоустюгский район - один из самых многолюдных и обширных по территории.

В июле в Грязовецком округе за пациенткой приехал водитель скорой без медиков. Женщина сама дошла до автомобиля, но в больнице скончалась. Ведется следствие. По предварительной информации, все медики были на срочных вызовах.