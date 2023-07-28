Череповчанка отказалась стать второй женой азербайджанца и он ее избил

В Череповце 56-летний азербайджанец, посетитель ночного клуба, избил женщину. До этого он ей предлагал руку и сердце - стать его женой, правда, второй. Мужчина был женат.

Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью случайной знакомой. ЧП случилось в феврале 2023 года. Женщина поссорилась с сожителем и поехала в ночной клуб, там и встретилась с подсудимым. Тот был добр и щедр: угощал её спиртным и предлагал стать его второй женой. Но женщина, ощутив себя пьяной, попыталась незаметно уйти. Провожать её собрался ещё один посетитель клуба. Тут и разгорелся конфликт.

Увидев, что его спутница, которой он предлагал многое, ушла с мужчиной, азербайджанец догнал их. на улице. Таи он нанес женщине удар кулаком в лицо, причинив серьезную травму.

Экспертиза показала, что это "открытая проникающая черепно-мозговая и челюстно-лицевая травма в виде ушиба головного мозга с переломами лобной кости, решетчатой кости, переломами костей носа и носовой перегородки, ссадинами и гематомами на лице, которые в комплексе по признаку опасности для жизни расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью ».

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, после удара у потерпевшей остался на носу шрам, который, как она считает, её обезображивает и исправить его можно только с помощью пластической хирургии.

Подсудимый вину признал. Суду пояснил, что разозлился на потерпевшую из-за того, что она его бросила и даже не предупредила о своем уходе.

В итоге ревнивцу назначено три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Гражданский иск по делу заявлен не был.