В Вологде ведется реконструкция парка Ветеранов за 105 миллионов рублей

В Вологде ведется реконструкция парка Ветеранов: в настоящее время объект готов на 50%. Там сформированы пешеходные дорожки, смонтированы выводы под столбы для освещения, заложен фундамент новой сцены.

После обустройства центральной аллеи рабочие займутся входной группой и малыми архитектурными формами - их в Вологду доставят в августе.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, прошлом году парк Ветеранов стал победителем в онлайн-голосовании в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». За этот объект проголосовали порядка 42 тысяч вологжан. На благоустройство общественного пространство из бюджетов трех уровней выделено 105 миллионов рублей.