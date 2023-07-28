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НовостиОбщество28 июля 2023 5:45

В Вологде ведется реконструкция парка Ветеранов за 105 миллионов рублей

Там выполнено 50 процентов всех планируемых работ
Источник:kp.ru

В Вологде ведется реконструкция парка Ветеранов: в настоящее время объект готов на 50%. Там сформированы пешеходные дорожки, смонтированы выводы под столбы для освещения, заложен фундамент новой сцены.

После обустройства центральной аллеи рабочие займутся входной группой и малыми архитектурными формами - их в Вологду доставят в августе.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, прошлом году парк Ветеранов стал победителем в онлайн-голосовании в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». За этот объект проголосовали порядка 42 тысяч вологжан. На благоустройство общественного пространство из бюджетов трех уровней выделено 105 миллионов рублей.