В Вологодской области реконструировали мост через реку Нюксеницу

Фото: Олег Кувшинников, ВКонтакте.

В Вологодской области открыли автомобильное движение по мосту через реку Нюксеницу в направлении Березовой Слободки. Мост соединил две части населенного пункта, разрезанные рекой.

Работы велись 15 месяцев. Сооружение было приведено в порядок благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

По словам губернатора Олега Кувшинникова, это фактический новый мост. Все старые деревянные конструктивные элементы были полностью заменены на современные железобетонные. В результате грузоподъемность моста увеличилась в четыре раза — до 80 тонн.