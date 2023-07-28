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НовостиОбщество28 июля 2023 5:27

В Вологодской области реконструировали мост через реку Нюксеницу

Грузоподъемность его увеличилась в четыре раза
Иван Чухнин
Фото: Олег Кувшинников, ВКонтакте.

Фото: Олег Кувшинников, ВКонтакте.

В Вологодской области открыли автомобильное движение по мосту через реку Нюксеницу в направлении Березовой Слободки. Мост соединил две части населенного пункта, разрезанные рекой.

Работы велись 15 месяцев. Сооружение было приведено в порядок благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

По словам губернатора Олега Кувшинникова, это фактический новый мост. Все старые деревянные конструктивные элементы были полностью заменены на современные железобетонные. В результате грузоподъемность моста увеличилась в четыре раза — до 80 тонн.