На Вологодчине за полгода направлено 12,2 миллиарда рублей на социальную поддержку вологжан

Более 12,2 миллиарда рублей направлено на госпрограмму по социальной поддержке вологжан за полгода, в том числе из федерального бюджета – 2,7 миллиарда рублей. Это социальные услуги в организациях соцобслуживания области, обеспечение поставок продуктов питания и других товаров ежедневного потребления. В соцучреждениях проводятся капитальные ремонты, приобретается необходимое оборудование, мебель и новый автотранспорт. Организуется отдых детей, оказывается поддержка несовершеннолетним в трудной жизненной ситуации, проводится реабилитация и абилитация инвалидов, осуществляется предоставление выплат приемным родителям. Продолжены региональные проекты «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение», сообщает пресс-служба правительства области.

- Все проводимые мероприятия направлены на обеспечение социальной стабильности вологжан, – прокомментировал начальник Департамента соцзащиты населения области Александр Ершов.