Следователи посетили эпицентр птичьего гриппа на Вологодчине

В Череповецком районе устанавливаются обстоятельства массовой гибели домашней птицы на птицефабрике. На месте побывала следственная группа. Как сообщает ведомство, "В связи с выявленным фактом массового падежа домашней птицы на производстве в д. Парфеново, Череповецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области проводится процессуальная проверка по ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия)".

Следственная группа осмотрела производственные помещения, был зафиксирован факт гибели птиц, опрошены работники птицефабрики, изъята необходимая документация для оценки соблюдения ветеринарных правил ответственными лицами, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Ранее сайт "Комсомольской правды" сообщал, что уничтожению подлежит почти полмиллиона голов птицы, созданы три ветеринарные кордона, создана карантинная зона радиусом 10 километров.