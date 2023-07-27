В Вологодской области три дня будет свирепствовать непогода

В Вологодскую область идут дожди, грозы и град. Синоптики предупреждают, что с 28 по 30 июля на территории региона ожидаются затяжные дожди, грозы и град.

На состояние погоды будет оказывать влияние малоподвижный холодный фронт. 28 он зайдет, принеся сильные ливневые дожди и грозы, на запад и в центр области. 29 июля непогода будет бушевать в центральных и восточных районах, а 30 июля - волна непогоды докатится и до восточных районов. Ливни ожидаются преимущественно в дневное и вечернее время.

В отдельных районах возможен град, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-18 м/с. МЧС предупреждает, что такие погодные условия могут привести к обрыву ЛЭП и линий связи, к обрушению ветхих и слабоукрепленных конструкций, падению деревьев.