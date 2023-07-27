В зоне СВО погиб Роман Злобин из Череповецкого района

В Ботово похоронили Романа Злобина. Боец из Череповецкого района погиб в ходе специальной военной операции.

Похоронка пришла в Череповецкий район. Роман Владимирович Злобин погиб в зоне СВО, он жил в Яргомжском сельском поселении.

Обстоятельства гибели череповчанина не сообщаются. Прощание прошло в городском ритуальном центре на Боршодской улице, воин был похоронен на кладбище деревни Ботово.

Власти выражают соболезнование родным - у воина осталась семья. "Администрация Яргомжского сельского поселения приносит глубокие соболезнования семье по поводу гибели сына, брата, отца, мужа", - сообщается на странице поселения.