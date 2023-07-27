В Череповце перекрасят площадь перед Дворцом химиков

Деревянные конструкции будут демонтировать и потом красить. Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

На площади у Дворца металлургов в Череповце кипит работа. Там перекрашивают деревянные конструкции - они станут жемчужно-белым. По словам мэра Вадима Германова, вокруг фонтана началась большая реконструкция. Деревянные элементы выцвели и растеряли красоту. Их лоск и цвет нужно вернуть.

"Наше управление архитектуры подобрало новый цвет дерева. Его обозначение по стандарту RAL - 1013. Для металлических конструкций определили оттенок 7040 - «серое стекло».

Сейчас подрядчик занимается покраской перголы, скамеек и урн. Причем деревянные элементы перед нанесением краски демонтируются. Так работы будут выполнены аккуратнее и качественнее", - рассказывает подробности мэр .

Ремонт и покраска в этом году ждет и амфитеатр. Поменяют длинную скамью вдоль подпорной стенки - "Осадки ее не пощадили".

Как обещает мэр, работы завершатся в этом году. Правда, может вмешаться погода. Дожди могут помешать выполнить работы оперативно и качественно.

И, мэр просит быть осторожными: если часть площади огорожена сигнальной лентой, то за нее лучше не заходить, а к конструкциям не прислоняться.