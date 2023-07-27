Прокуратура заинтересовалась ЧП с птичьим гриппом

Прокуратура заинтересовалась ситуацией с птичьим гриппом на Малечкинской птицефабрике.

Очаг высокопатогенного птичьего гриппа выявлен на фабрике под Череповцом. Ситуацию под контроль взяла областная прокуратура.

Специалисты намерены выяснить откуда опасное заболевание, из-за которого уничтожают полмиллиона птиц. «Будут установлены причины сложившейся ситуации и принят необходимый комплекс мер», — сообщает ведомство.

Как сообщают власти района, в районе очага введен карантин в пределах десяти километров, в его зону попали 36 деревень.