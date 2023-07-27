71-летний пенсионер из Череповца сделал десятки переводов мошенникам и даже продал для них машину

71-летний череповчанин без устали спонсировал мошенников: за несколько дней перевел три миллиона. А потом спохватился, прозрел и пришел в полицию.

21 июля его побеспокоила якобы полиция. Женщина сообщила, что скоро с ним свяжется работник банка. Затем потерпевшему позвонил якобы ведущий специалист Центробанка и пояснил, что на имя череповчанина взяли кредит 1,4 миллиона рублей.

Но кредит временно отложен, нужно провести смену личного счета, а для этого череповчанин должен снять все свои деньги, чтобы их не украли.

Череповчанин снял 500 тысяч рублей в двух отделениях банка и перевел мошенникам. А после этого сотрудник якобы банка уговорил пенсионера взять кредит: потому что сотрудники банка подозреваются в мошенничестве и он поможет их вычислить. Череповчанин послушно оформил кредит, затем 14 раз перевел мошенникам по 100 тысяч рублей.

Но на следующий день тот же сотрудник якобы банка снова убедил пенсионера взять кредит. Мужчине отказали в двух банках. Но тогда его по телефону сотрудник банка уговорил продать машину. 25 июля череповчанин продал свою машину, получил за нее 950 тысяч рублей и снова начал переводить мошенникам деньги - несколькими переводами.

А спустя время потерпевшему позвонил якобы сотрудник полиции и сказал, что этой суммы недостаточно. Мужчина рассказал о ситуации знакомому. Тот ему раскрыл глаза и предложил идти в полицию.

Всего пенсионера обманули на 2,850 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД Череповца.