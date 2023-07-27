Два района Вологодчины выиграли на благоустройство от Минстроя более 100 миллионов рублей

Два района Вологодской области получат крупные суммы под свои проекты. Районы стали победителями VIII Конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды Минстроя России.

Можно поздравить главу Верховажского округа Александра Дубова - Верховажье получит 65, 8 миллионов на проект «Каскад прудов». И главу Кирилловского района Андрея Тюляндина: Кириллов получит 72,3 миллиона федеральных денег на проект «Гостиннодворская улица».

Осуществить задуманное нужно будет в 2024 году. Отговорка "Денег нет" уже не сработает.

В конкурсе участвовали и другие муниципальные образования. Но выиграли только два.

Всего в этом году на рассмотрение комиссии конкурса поступило более 500 заявок со всей России. Проекты прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия, археологии. Специалисты оценили заявки по своим направлениям, учитывая качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов.