В Череповце проходит День памяти детей - жертв войны на Донбассе

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В Череповце 27 июля пройдет памятное мероприятие - там почтят память погибших на Донбассе детей. Череповчане соберутся в парке Победы. Прийти почтить память череповчане могут в течение всего дня.

В 2022 году в ДНР 27 июля был объявлен Днем памяти детей — жертв войны на Донбассе.

"В этом году многие города, в том числе Череповец, присоединятся к памятной акции. Ее символом могут стать шары, игрушки, бумажные кораблики, фонарики, цветы белого цвета. В течение всего дня в парке Победы жители смогут зажечь свечи, возложить цветы, оставить игрушки, запустить белые шары и бумажные кораблики, объявить минуту молчания и почтить память погибших детей", — рассказала о проведении заместитель мэра Наталья Стрижова.

На сайте https://alleyaangelov.ru/ каждый день загораются свечи