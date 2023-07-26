В Вологодской области 25 учителей получат государственную награду и премию 50 тысяч рублей

25 вологодских педагогов будут представлены к государственной награде. Они получат премию «За верность родной земле» - 50 тысяч рублей. Награда учреждена губернатором весной нынешнего года. Она учреждена для школьных педагогов, которые добились высоких результатов в вопросе закрепления молодёжи в регионе. Помимо благодарности главы региона, учителя получат денежные вознаграждения - по 50 тысяч рублей.

«Первые премии символично будут вручены в год педагога и наставника. Это форма признания заслуг и достижений классных руководителей, которые мотивируют выпускников продолжать обучение в региональных колледжах, техникумах и вузах, а в дальнейшем и работать в Вологодской области», - прокомментировал первый заместитель губернатора Эдуард Зайнак.

По мнению властей, такие меры помогут снизить отток молодёжи из региона. На премию могут в будущем претендовать классные руководители 9 классов, чьи выпускники, в большинстве своём, остались учиться в области и классные руководители 11 классов, у которых 85% старшеклассников поступило в областные вузы и ссузы.

В том случае, если соискателей будет больше 25 человек, то их будут оценивать по дополнительным критериям – профориентации и публикациях в сетевых источниках, сообщает пресс-служба правительства области.