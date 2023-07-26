Роспотребнадзор рассказал вологжанам как не заразиться птичьим гриппом

В Вологодской области Роспотребнадзор распространяет информацию - как не заразиться птичьим гриппом. Под Череповцом выявлен очаг грозного заболевания.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Вологодской области с советуют:

- соблюдать меры личной гигиены при контакте с сырой мясной продукцией, нельзя покупать такие продукты в местах несанкционированной торговли, запрещается употреблять любые сырые яйца.

- мясо и яйца должны проходить термическую обработку. При заморозке вирус сохраняется, а вот нагревание до +70 градусов убивает его за несколько минут.

При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения. Кроме того, существует вакцинация против сезонного гриппа, которая поможет предупредить заболевание.

Добавим: несмотря на то, что грипп птиц - острое инфекционное заболевание, которое может передаваться от птицы к человеку, в России таких инцидентов пока не зафиксировано.

Напомним, в Череповецком районе уничтожат полмиллиона куриц на птицефабрике Малечкино. Решается вопрос о выплате компенсаций для владельцев подсобных хозяйств.