Ребенок выпал из окна пятиэтажки в Великом Устюге

На место выходили следователи.

В Великом Устюге ребенок выпал из окна. Великоустюгским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области проводится процессуальная проверка.

Ребенок получил травмы. Установлено, что около 12 часов 26 июля 2023 года 3-летний мальчик взобрался на подоконник окна комнаты и выпал через открытое окно. Он упал с высоты второго этажа на землю. Ребенок срочно был госпитализирован. Установлено, что в момент выпадения мать мальчика в комнате отсутствовала.

В настоящее время следствием завершен осмотр места происшествия, осуществляется сбор сведений, необходимых для принятия процессуального решения.