Вандалы выломали и украли два дорожных знака в череповецком парке

В череповецком парке отломали и утащили дорожные знаки. Вандалов ищут. Одновременно просят их вернуть награбленное. Кража попала на камеру видеонаблюдения.

«Сегодня ночью в парке 200-летия Череповца с ограждения были похищены два дорожных знака. Написано заявление в полицию. Просим похитителей вернуть знаки в администрацию парка», — сообщили накануне в группе МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение».Как стало известно, были сняты с забора таблички, запрещающие въезд в парк на велосипедах и самокатах.

И вот: новая информация.

Кража попала в объективы камер «Безопасного города». Так что начались поиски «коллекционеров». Личности воришек были оперативно установлено.

Мэр Вадим Германов обнародовал видео, где воришки возвращаются, чтобы повесить знаки обратно. И - они делают это бегом.

«Первым делом задали вопрос: «Зачем 17-летним подросткам такое количество дорожных знаков?». Ребята осознали серьезность ситуации и тут же вернули знаки на место. Кстати, вторая часть видео не ускорена. Юные нарушители правда бежали к парку, чтобы как можно скорее повесить знаки на прежнее место», - рассказал мэр Вадим Германов.

Всего в Череповце действует более 400 камер видеонаблюдения. Поэтому все нестандартное быстро отслеживается, причем в отличном качестве, и - оперативно пресекаются.