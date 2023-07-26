Кондуктор череповецкого автобуса получила травмы в ДТП

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ДТП с автобусом произошло в Череповце 25 июля в 14 часов. У дома № 23 на Шекснинском проспекте автомобиль «Нива» стал поворачивать на прилегающую территорию направо из средней полосы и подрезал автобус. Водитель автобуса был вынужден резко затормозить, чтобы избежать столкновения. Кондуктор автобуса, 62 - летняя женщина, упала в салоне и получила травмы. Так что вызванная на место бригада скорой увезла ее в больницу.

Водитель "Нивы" скрылся с места ДТП. Но сотрудникам удалось его вычислить. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.