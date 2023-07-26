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НовостиПроисшествия26 июля 2023 12:10

Бездыханное тело женщины нашли в подъезде череповецкого дома

Подозреваемого душегуба уже задержали
Иван Чухнин

В Череповце обнаружена погибшая женщина. Тело нашли в одном из подъездов многоквартирного дома по Архангельской улице. Как определили эксперты, она была задушена.

Личность ее установили. Это 42-летняя череповчанка. Тело обнаружил один из жильцов рано утром 23 июля.

Следователи по факту убийства возбудили уголовное дело и установили, что до гибели череповчанка распивала алкоголь вместе с 40-летним сожителем. Его нашли и допросили. Он рассказал, что ночью в квартире поссорился со своей подругой, ударил ее по лицу, а потом задушил. Ранее он был судим. Его задержали.

Обстоятельства трагедии уточняются, сообщает СУ СК РФ.