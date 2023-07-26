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НовостиПроисшествия26 июля 2023 10:12

В Вохтоге машинист крана упал с 14-метровой высоты

Он погиб на месте
Иван Чухнин
Мужчина сорвался с высоты.

Мужчина сорвался с высоты.

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Вологодской области на производстве погиб машинист крана. ЧП случилась в поселке Вохтога Грязовецкого района.

Как сообщает СУ СК по Вологодской области, 25 июля 59-летний машинист упал с 14-метровой высоты и погиб на месте. В обстоятельствах трагедии на месте разбирались следователи и сотрудники Госинспекции труда.

Погибший мужчина был сотрудников одного из предприятий, которое занимается перевозкой грузов по железной дороге.

"Следствием произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация. Для установления лиц, ответственных за нарушение требований охраны труда, а также определения причины указанного происшествия, следствием осуществляется взаимодействие с Государственной инспекцией труда", - пояснили в региональном управлении Следственного комитета.