Под Вологдой мотоциклист пошел на обгон на перекрестке и разбился

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В ДТП под Вологдой попал мотоциклист. Авария произошла 25 июля в 20:03 на первом километре автодороги Семенково – Заря. Как сообщает областное Управление Госавтоинспекции, 33-летний водитель на мотоцикле «Хонда» врезался в легковушку. Мотоциклист во время обгона нарушил правила, пересек сплошную линию. А «Киа Спектра», двигаясь впереди под управлением женщины 1993 года рождения, в тот момент начинала левый поворот.

От удара мотоцикл выбросило в кювет. Мотоциклист получил множественные травмы, на скорой он был доставлен в больницу.

По сообщению ГИБДД, мужчина ехал без водительских прав.