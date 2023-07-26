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НовостиОбщество26 июля 2023 8:36

В Вологде мужчина пристает к несовершеннолетним у прохожих на виду

И некоторым взрослым вологжанам это нравится
Иван Чухнин

Странный мужчина замечен около одного из торговых центров. Он оказывает внимание маленьким девочкам.

«Мужчина сидит около «Пятёрочки» на Окружном шоссе, 23А, пристаёт к несовершеннолетним девочкам и начинает говорить «кис-кис», — написал аноним в сообществе «Онлайн Вологда».

Горожане отреагировали на пост по-разному.

От «Надо ему морду набить» до «Просто кошку потерял, переживает». Острословы не скупятся на комментарии: «А вам обидно, что к вам не пристаёт», «Ну, со словами «кисоньки» – это не преступление». Есть и конструктив: «А в полицию не позвонить?».

Ранее тревогу забила вологжанка, которая предупреждала, что в парке Ветеранов рабочие из приезжих отпускают вологжанкам комплименты. Многие озаботились таким вниманием, а некоторые порадовались за девчат. А между прочим, среди прохожих есть и несовершеннолетние.