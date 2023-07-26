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НовостиОбщество26 июля 2023 8:09

В Череповце шлифуют остановки для очистки их от клея

В городе металлургов борются за их красоту
Источник:kp.ru

В Череповце обновляют внешний вид автобусных остановок. Их моют, красят и ремонтируют. Как сообщает мэр Вадим Германов, на улицу вышли бригады: чтобы убрать следы объявлений и «наскальной живописи». Однако из-за клея дерево приходится шлифовать специальным инструментом.

«К каждому павильону – индивидуальный подход. Самый простой вариант – тот, где следы объявлений смываются водой. Там, где монооксид дегидрогена бессилен, в дело вступают строительные инструменты. Рабочие зачищают поверхность и затем закрашивают ее тем же цветом, что и остальная конструкция», – поделился на своей странице в соцсети ВКонтакте Вадим Германов.

Чтобы внешний вид не оскорблял глаза горожан, с марта в Череповце выросли штрафы за расклейку рекламы. Теперь нарушителей пугают наказанием до пяти тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрен штраф до 60 тысяч рублей.