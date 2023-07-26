В Череповце пропавшего юношу нашли мертвым с рюкзаком на спине

Фото Спасательной службы Череповца

В Череповце 25 июля около пяти часов вечера обнаружили тело пропавшего несколько дней назад 21-летнего уроженца Нюксеницы. Молодой человек приехал в город, чтобы устроиться на работу. О пропаже рассказала тетя, у которой он проживал.

Труп нашли в Шексне со стороны Зашекснинского района у яхт-клуба.

«Нам позвонили очевидцы из клуба, они заметили в воде тело мужчины. Спасатели подъехали, достали тело из воды, передали в полицию. Опознали, что это молодой человек из Нюксеницы, он пропал 21 июля. В воде пробыл несколько суток, был в одежде и с рюкзаком», — рассказал директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.