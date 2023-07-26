На Вологодчине вспышка птичьего гриппа

В Вологодской области усилен контроль за птицеводческими комплексами. Все из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом сообщили в Правительстве региона.

Очаг птичьего гриппа на этот раз выявили под Череповцом на «Малечкинской Птицефабрике». Такой предварительный диагноз поставили в Вологодской областной ветеринарной лаборатории. Пробы также направлены для подтверждения в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». Острое инфекционное заболевание может передаваться от птицы к человеку, но в России таких инцидентов пока не зафиксировано.

Зона в радиусе 10 км от очага признана угрожаемой, введен карантин. Там будут изъяты и уничтожены все птицы. Решается вопрос о выплате компенсаций для владельцев подсобных хозяйств.

«Ситуация с обнаружением птичьего гриппа в регионе достаточно серьёзная, но не критическая. Изъятию и уничтожению подлежит всё поголовье птицефабрики, а это 493 тысячи головы птицы. Меры предусмотрены федеральными правилами, которые направлены на безопасность жизни и здоровья граждан. Изъятие птицы также будет производиться в угрожаемой зоне. Убытки, конечно, будут. Но это не угрожает продовольственной безопасности региона. На стоимость яйца на прилавках магазинов данная ситуация не повлияет», - подчеркнул замгубернатора области Михаил Глазков.

Для предотвращения распространения инфекции на границе очага и угрожаемой зоны в Череповецком районе выставлены блокпосты, ведётся досмотр и дезинфекция въезжающего и выезжающего транспорта. При этом никаких ограничений на передвижение на данной территории вводить не стали.

Предполагаемым источником заражения стал открытый водоём. По данным специалистов, инфекцию на территорию района могли занести перелётные птицы.

Среди признаков заболевания у птицы ветеринарные врачи отмечают отказ от корма и воды, взъерошенность оперения, отек межчелюстного пространства, общее угнетенное состояние, кровоизлияния под кожей конечностей. В случае обнаружения таких симптомов у пернатых необходимо оперативно сообщать в Государственную ветеринарную службу в течение суток по телефонам горячей линии: 8-921-140-49-81, 8-921-536-78-82.