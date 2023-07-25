В Вологодской области школьников ограждили от бродячих собак забором

В Чагодощенском округе детей ограждают от собак забором: ограда появилась у школы в поселке Сазоново. Но сначала вопросом заинтересовалась прокуратура. Сообщение о безнадзорных животных, которые сорвали урок физкультуры и пугали школьников, появилось в Телеграм-канале «35MEDIA» в феврале: «В школу с утра страшно идти, ваши собаки встречают детей у дверей школы и не всегда добродушно. На урок физкультуры на лыжах невозможно идти. Мы вынуждены проводить уроки в спортивном зале, а не на улице, т.к. собаки не дают детям прохода и мы опасаемся за ваших детей».

Прокуратура выяснила, что администрация округа не заключила на 2023 год контракт на услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных. Так что прокуратурой района в адрес главы Чагодощенского муниципального округа и директора образовательного учреждения внесены представления.

И вот на территории школы было смонтировано временное ограждение, а администрация заключила вышеуказанный контракт.

Вероятно, вскоре появится и более капитальное сооружение: вопрос находится на контроле.