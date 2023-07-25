Череповцу выделили 6,2 миллиона рублей на отлов агрессивных животных с улиц города

Из бюджета Вологодской области выделили деньги, которых хватит, чтобы отловить 398 бродячих собак и 68 кошек.

Как пояснил мэр Череповца Вадим Германов, в первую очередь отловят агрессивных псов и крупных собак, сбивающихся в стаи. Их стерилизуют и будут содержать в приюте. По возможности им будут искать новых хозяев.

Заявку на отлов бродячих животных можно оставить по телефону 083. Мэр гарантирует, что четвероногие останутся живы: «Даже если Цербер по сравнению с пойманным псом - милый щенок, животное не усыпляют. Он продолжает находиться в приюте и получать всю необходимую помощь и питание».