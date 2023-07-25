Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2023 14:09

В зоне СВО погиб никольчанин Александр Воронин

Об этом сообщил глава района
Иван Чухнин
Фото: Вячеслав Панов, ВКонтакте.

Фото: Вячеслав Панов, ВКонтакте.

В Вологодскую область пришла похоронка из зоны СВО. 25 июля официально стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб доброволец Александр Воронин. Он житель Никольского района. Об этом сообщил глава района Вячеслав Панов рассказал на своей странице в ВКонтакте.

«Александр Михайлович ушел служить добровольцем в марте 2023 года. Погиб, исполняя воинский долг, как герой, отдав жизнь за безопасность нашей страны»- написал он.

Он выразил соболезнования родным и близким: "Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам погибшего. Это невосполнимая утрата. Вместе с вами скорбит весь Никольский район".