В зоне СВО погиб никольчанин Александр Воронин

Фото: Вячеслав Панов, ВКонтакте.

В Вологодскую область пришла похоронка из зоны СВО. 25 июля официально стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб доброволец Александр Воронин. Он житель Никольского района. Об этом сообщил глава района Вячеслав Панов рассказал на своей странице в ВКонтакте.

«Александр Михайлович ушел служить добровольцем в марте 2023 года. Погиб, исполняя воинский долг, как герой, отдав жизнь за безопасность нашей страны»- написал он.

Он выразил соболезнования родным и близким: "Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам погибшего. Это невосполнимая утрата. Вместе с вами скорбит весь Никольский район".