В Вологодской области за сутки нашли троих грибников, еще троих ищут

В Вологодской области за 24 июля в лесу нашли трех заплутавших женщин.

В Великом Устюге заблудилась 62-летняя женщина. К счастью, её нашли и вывели из леса. В тот же день ещё две пенсионерки заблудились в лесополосе у посёлка Чёбсара Шекснинского округа. Им тоже повезло - их нашли живыми.

Однако, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, еще троих вологжан ищут до сих пор. В Никольском округе 68-летний мужчина ещё 7 июля ушёл из дома в неизвестном направлении. Поиски не дали результатов. Ещё один потерявшийся – 19-летний молодой человек – ушёл в лес рядом с Бабаево 23 июля.

На Кубенском озере продолжаются поиски пропавшего рыбака: 5 июля двое 39-летних мужчин приехали туда на рыбалку. Одного нашли на берегу.