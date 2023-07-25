Вологодский чиновник оставил секретные документы без присмотра

Сотрудник администрации Вологодского округа не положил секретные документы в сейф. Так он чуть не стал фигурантом уголовного дела о разглашении гостайны из-за своей беспечности.

Как сообщила УФСБ по Вологодской области, чиновник оставил секретные документы без присмотра, чем обеспечил доступ других сотрудников к файлам. Он имел допуск к гостайне по второй форме.

Как выяснилось, никто секретными сведениями не воспользовался. Поэтому госслужащий получил только предостережение о недопустимости разглашения гостайны.

В ходе проверки выяснилось, что кабинет, где ведется работа с секретными бумагами, оборудован с нарушениями. Глава округа за это был привлечен в к административной ответственности по факту нарушения требований о защите информации, составляющей государственную тайну.

Напоминаем, что за разглашение гостайны можно получить до 4 лет тюрьмы. Продолжительность срока может быть увеличена в случае наступления тяжких последствий.