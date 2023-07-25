В Устье Кубенском молния ударила прямо в церковь

Кадр из видео со страницы "Мы живем в Устье Кубенском"

В Устье Кубенском ночь на 25 июля молния ударила в крест церкви Николая Мирликийского (приход храма Воскресения Христова). Очевидцам удалось заснять момент удара. Видео выложили в паблике "Мы живем в Устье Кубенском" ВКонтакте.

На видео показаны искры от грозового заряда. К счастью, крест храма не пострадал, пожара тоже не возникло.

Однако, из-за сильной ночной грозы в селе Устье из строя вышли несколько подстанций, произошло аварийное отключение электричества. Молния попала и в сами провода. Кроме того, на одну из ЛЭП упала береза. На данный момент электроснабжение в селе восстановлено.