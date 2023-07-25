На Вологодчине в июне инфляция выросла в полтора раза

В Вологодской области годовая инфляция в июне выросла почти в полтора раза по сравнению с майской. В мае инфляция составила 2,5%, в июне же показатели выросли до 3,59%. Как выяснилось, в регионе инфляция стала даже выше, чем в целом по России (3,25%), но все еще ниже уровня значения в Северо-Западном регионе (3,62%).

Отделение Центробанка по Вологодской области пояснило, что ускорение инфляции в регионе обусловлено сразу несколькими причинами: ростом потребительской активности, ослаблением рубля, переносом в цены возросших издержек производителей и снижением предложения отдельных товаров.

«Из-за ослабления рубля возросла стоимость импортных овощей. Кроме этого, постепенно исчерпался урожай прошлого года, поэтому цены на картофель в июне снижались медленнее, а капуста и морковь стали дороже, чем год назад. У производителей мяса и продуктов из него возросли издержки на кормовые добавки и другие импортные компоненты, что отразилось на ценах конечных товаров: курица и свинина в рознице стали дороже, чем год назад», - рассказали в отделении ЦБ.

Банка России прогнозирует, что годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году, а в 2024 году уменьшится до 4%.