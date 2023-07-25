Под Шексной загорелась ГАЗель с пассажирами

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Шекснинском районе во вторник, 25 июля, на трассе Чебсара – Леоново в половину восьмого утра вспыхнула ГАЗель. Микроавтобус выполнял рейс по маршруту Череповец – Вологда-20. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

За рулем находился 34-летний водитель. Со слов мужчины, сначала из моторного отсека пошел дым, затем машина загорелась. Водитель и 7 находившихся внутри пассажиров эвакуировались. К счастью, никто не пострадал. Проезжавшие мимо автомобилисты останавливались и помогали тушить пламя.

Как сообщает ГУ МЧС, на место происшествия также прибыли две автоцистерны, которые также были задействованы в тушении. Причина возгорания устанавливается.