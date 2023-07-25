Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2023 10:13

Умным студентам-бюджетникам в вологодском университете будут доплачивать к стипендии пять тысяч рублей

А платникам можно получить существенную скидку
Источник:kp.ru

На Вологодчине заинтересовались в умных студентах. В Вологодском государственном университете будут доплачивать к академической стипендии. На доплату вправе претендовать студенты-бюджетники, которые получили средний результат от 95 до 100 баллов ЕГЭ. Размер доплаты - 5 тысяч рублей. Об этом рассказал ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев.

А для поступающих на платное обучение предусмотрены скидки. Стоимость удастся снизить, если абитуриент выбирая одно из приоритетных направлений подготовки, показал хорошие или отличные результаты на ЕГЭ, а также в ряде других случаев. Подробная информация о скидках опубликована на официальном сайте приемной комиссии вуза.