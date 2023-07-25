Умным студентам-бюджетникам в вологодском университете будут доплачивать к стипендии пять тысяч рублей

На Вологодчине заинтересовались в умных студентах. В Вологодском государственном университете будут доплачивать к академической стипендии. На доплату вправе претендовать студенты-бюджетники, которые получили средний результат от 95 до 100 баллов ЕГЭ. Размер доплаты - 5 тысяч рублей. Об этом рассказал ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев.

А для поступающих на платное обучение предусмотрены скидки. Стоимость удастся снизить, если абитуриент выбирая одно из приоритетных направлений подготовки, показал хорошие или отличные результаты на ЕГЭ, а также в ряде других случаев. Подробная информация о скидках опубликована на официальном сайте приемной комиссии вуза.