В Вытегорском районе остались подтопленные участки

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В Вытегорском районе борются с последствиями подтопления. Но под водой до сих пор находятся 7 придомовых участков, в этих домах проживает 12 человек. Напомним, в районе вышли из берегов реки Андома и Самина.

Как говорит глава района Александр Зимин, вода уходит, но один населенный пункт все еще под водой.

Реки вышли из берегов после затяжных дождей, пять населенных пунктов Вытегорского района оказались под водой. Также вода разрушила дорожное полотно на участке федеральной трассы Вологда-Медвежьегорск.

Сейчас полностью вода ушла с трех участков автомобильной дороги местного значения, освободился от воды один мост.

Чиновники и оперативные службы проводят подворовый обход и осматривают источники водоснабжения, определяют территории и земельные участки для проведения дезинфекционных мероприятий.