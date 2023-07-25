Сто обедов раздали нуждающимся в Вологде возле храма

В Вологде около храма Андрея Первозванного раздали более 100 порций еды. В воскресенье проходила традиционная акция «Теплый прием». – Проект «Теплый прием» – это обеспечение горячими обедами людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – рассказывают волонтеры.

Каждое воскресенье бесплатно можно получить обед. Ровно в полдень у Андреевского храма по адресу: Вологда, Набережная 6-й Армии, 205 собираются люди - малообеспеченные и многодетные, без определенного места жительства. Люди, которые рады горячей бесплатной пище.

Проект реализуют волонтерский «Добро центр» совместно с Вологодской митрополией с марта месяца.

Как уточняет NewsVo, уже несколько лет в Вологде работает проект «Пища жизни». Горячую еду нуждающимся каждую субботу в 10:00 у перекрёстка улиц Щетинина и Панкратова, рядом с магазином «Сытый ёжик», а также в 11:00 у зенитки на улице Копанка.