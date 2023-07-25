В Вологде на Окружном сгорел двухэтажный гараж вместе с машиной

В Вологде сгорел один автомобиль, огнем поврежден другой: сгорел гараж, ожоги получил собственник.

Вечером 24 июля в двухэтажном гаражном боксе в ГСК «Окружной» произошел пожар.

Выгорели перекрытия второго этажа и кровля, уничтожены огнем имущество, автомобиль «Дэу Нэксия», поврежден автомобиль «Ока». А 25-летний собственник гаража был доставлен в медучреждение - он получил ожоги.

Как уточнили в региональном МЧС, причиной ЧП могли стать или неосторожное обращение с огнем, или аварийный режим работы электрооборудования.