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НовостиОбщество25 июля 2023 7:58

Устюжанка на земле местного отделения полиции разместила теплицу, сарай, будку для собаки и саму собаку

Полицейские пошли с иском в суд
Иван Чухнин

Жительница Устюжны на земле Бабаевской полиции разместила теплицу, сарай, поставила ограждение и будку для собаки, а также поселила там собачку и сделала посадки.

Полиция уведомила женщину, что это не ее земля и попросила освободить незаконно занятую часть земельного участка.

"Женщиной данное уведомление было проигнорировано", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области. И тогда МО МВД России "Бабаевский" обратился с иском в суд.

Устюженский районный суд поддержал иск полиции, обязав ответчика снести забор и освободить самовольно занятый земельный участок от хозяйственных построек в течение 3-х месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу.