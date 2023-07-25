Устюжанка на земле местного отделения полиции разместила теплицу, сарай, будку для собаки и саму собаку

Жительница Устюжны на земле Бабаевской полиции разместила теплицу, сарай, поставила ограждение и будку для собаки, а также поселила там собачку и сделала посадки.

Полиция уведомила женщину, что это не ее земля и попросила освободить незаконно занятую часть земельного участка.

"Женщиной данное уведомление было проигнорировано", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области. И тогда МО МВД России "Бабаевский" обратился с иском в суд.

Устюженский районный суд поддержал иск полиции, обязав ответчика снести забор и освободить самовольно занятый земельный участок от хозяйственных построек в течение 3-х месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу.