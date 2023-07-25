В Череповце на Архангельской набережной монтируют 31 камеру видеонаблюдения

В Череповце на Александровской набережной появятся 31 видеокамера. Монтаж уже начался.

Речь идет об участке набережной от Соборной горки до улицы Горького. Работы по монтажу и подключению оборудования закончатся к сентябрю, сообщили в управлении капстроительства и ремонтов. Под наблюдение попадут входные группы, скамейки, детская площадка, а также то, что могут испортить вандалы, сообщает официальный сайт Череповца.

Как добавил директор Центра муниципальных информационных ресурсов и технологий Андрей Лужинский, изучается и территория будущей Октябрьской набережной: "Сейчас вместе с управлением архитектуры и градостроительства ведем работу, какие именно объекты потребуют видеонаблюдения. Хорошо, что еще до начала работ по проектированию мы уже заложим видеонаблюдение. Мы гармонично впишем сетевое оборудование в архитектуру».

Набережную от улицы Горького до Октябрьского моста построят в 2024 году.