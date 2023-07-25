Начинающие водители на Вологодчине с начала года устроили 39 аварий

В Вологодской области полиция обратила внимание на неопытных водителей. С 24 по 30 июля в регионе проводится профилактическое мероприятие "Начинающий водитель". Об этом сообщает областная ГИБДД.

Только за полгода в регионе 39 аварий произошли по вине водителей, чей стаж не превышает двух лет. В этих ДТП погибли три человека и еще 58 получили травмы.

За неделю акции полицейские проведут рабочие встречи с руководителями автошкол, на которых доведут сведения о состоянии аварийности, основные причины ДТП и разберут основные нарушения.

Всего на Вологодчине с начала года погибло 57 человек.