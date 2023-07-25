Над вологодскими трассами начнут летать беспилотники и выявлять нарушителей

В Вологодской области над дорогами начнут летать беспилотники. Уже этой неделе начнутся их испытания. Сотрудники дорожных служб так намерены выявлять нарушителей. Об этом рассказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Андрей Накрошаев. По его словам беспилотники будут фиксировать выезд на полосу встречного движения и на обочину, нарушения рядности и других требований дорожной разметки, и другие нарушения ПДД.

По мнению главного дорожника, это поможет избежать нарушений ПДД и аварий. Уже и оборудование закуплено. Есть специалист, который прошел обучение.

"Уже на этой неделе мы приступим к пробным испытаниям. Совместно с экипажами ДПС будем патрулировать дороги регионального и федерального значений и выявлять нарушителей, которые находятся далеко за пределами патрулируемого участка, сопровождать беспилотником таких нарушителей и привлекать к административной ответственности», – рассказал Андрей Накрошаев.

Все испытания уже согласованы с контролирующими органами.