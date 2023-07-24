Предпринимательницу из Бабаево мошенники обманули на 127 тысяч рублей

Мошенники обманули 31-летнюю предпринимательницу, жительницу Бабаево. Она решила заработать в Интернете, но сначала нужно было вложить деньги.

Полицейским женщина рассказала, что на сайте она увидела предложение , от которого было сложно отказаться. Можно было подзаработать, перепродавая различные товары. Она зарегистрировалась и перевела на различные реквизиты порядка 127 тысяч рублей. Но вскоре в одном из мессенджеров ей пришло сообщение о блокировке «рабочих» счетов. Для восстановления работоспособности было предложено внести еще около 159 тысяч рублей. Заявительница поняла, что попалась на уловки мошенников и пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного управления МВД.